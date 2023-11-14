Названа причина прекращения концертов Гвердцители в России: пережила нервный срыв

Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, почему известная исполнительница Тамара Гвердцители перестала выступать с концертами в России.

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Оказывается, в жизни певицы произошла страшная трагедия, у нее умерла мать. Эту потерю Гвердцители переживала очень тяжело, ей даже понадобилась помощь специалистов.

«Умерла мам, умерла тяжело. После этого Тамара Михайловна два месяца провела в реабилитационной клинике из-за нервного срыва. А потом она просто перестала планировать и формировать гастроли в России», — пояснил продюсер.

Он также сообщил, что больше не работает с артисткой, отметив при этом, что по гонорарам за выступления в РФ она входила в первую пятерку звезд и, скорее всего, сильно потеряла в финансовом плане, пишет MK.RU.