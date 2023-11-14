Катя Гордон честно высказалась о разводе с Александром Гордоном - причина

Катя Гордон была замужем за телеведущим Александром Гордоном, от которого и унаследовала известную фамилию. Однако брак хорошим она назвать не может даже сейчас, спустя много лет.

«Я говорю о Сашином пьянстве, потому что он сам сказал об этом Дудю* (признан иноагентом в РФ): «Я алкоголик». Ну и отлично. Когда ты молодая девушка и живешь с пьющим человеком, то скукоживаешься, начинаешь болеть, плохо выглядеть», — заявила она с репортером на YouTube-канале Fametime TV.

При этом юрист подчеркнула, что в данный период жизни уже не позволит себе жить с пьющим человеком. Ей важно, чтобы мужчина был без вредных привычек и хорошо к ней относился.

Сейчас Катя замужем за бизнесменом Виктором Хархалисом. У них родился ребенок, супруги счастливы.

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