Игорь Крутой очень похудел: композитор вышел в свет после слухов о болезни

На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма-оперы «Пиковая дама». Над этим проектом работали «Геликон-опера» и телеканал «Россия-Культура».

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Долгожданное событие посетили звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них был замечен и 69-летний композитор Игорь Крутой.

В последнее время Игорь Яковлевич не часто появляется на публике, но посмотреть бессмертную классику все-таки пришел.

На премьере композитор выглядел осунувшимся, но вполне бодрым и активным. Ранее ходили слухи о том, что Крутой долгое время тяжело болел и поэтому не появлялся на светских мероприятиях.

Это не первое похудение композитора. Несколько лет тому назад Крутой сбросил вес после операции по удалению кисты на поджелудочной железе.

Однако ни тогда, ни теперь Игорь Яковлевич не давал комментариев о своем здоровье. Поэтому поклонникам остается только полагаться на слухи.

Источник: kp.ru