Виктория Боня честно призналась, что стала похожа на известного певца

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня прокомментировала свою новую внешность. Модель сама не в восторге от новой пластической операции. Говорит, что стала похожа на известного певца.

«Я напоминаю себе Моисеева последние десять лет. Я его очень люблю, конечно, но...» — заявила она.