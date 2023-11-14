Виктория Боня честно призналась, что стала похожа на известного певца

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня прокомментировала свою новую внешность. Модель сама не в восторге от новой пластической операции. Говорит, что стала похожа на известного певца.
«Я напоминаю себе Моисеева последние десять лет. Я его очень люблю, конечно, но...» — заявила она.
Боня, напомним, летала в Соединенные Штаты к известному пластическому хирургу для того, чтобы перекроить свое лицо. Пользователи Сети раскритиковали Викторию, заявив, что раньше было лучше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».