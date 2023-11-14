Юлия Пересильд появилась на премьере фильма с женатым актером Цыгановым

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Светское мероприятие посетили исполнители главных ролей: Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. В картине Юлия играет главную героиню по имени Нина, а Цыганов — ее бывшего любовника Руслана, который серьезно болен.

На показе киноленты Пересильд была без своего возлюбленного актера Михаила Тройника, который обычно сопровождает ее на таких мероприятиях. Для выхода в свет она выбрала расшитый стразами черный костюм, горчичные туфли и сумку такого же цвета.

Поддержать маму приехали ее дочери, 14-летняя Анна и 10-летняя Мария от режиссера Алексея Учителя.

Евгений Цыганов появился в кинотеатре «Художественный» с женой–актрисой Юлией Снигирь. Пересильд и Снигирь с удовольствием фотографировались вместе на красной дорожке, пишет KP.RU.