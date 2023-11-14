Преобразившийся Филипп Киркоров получил работу своей мечты

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ранее Киркоров не раз намекал на то, что затеял преображение ради тайной возлюбленной. А на днях певец признался, что перемены наметились не только личной жизни.

Филипп Бедросович заявил, что планирует выступать в театре. Он давно говорил, что мечтает попробовать себя в этом амплуа. И, похоже, наконец-то решился.

Со слов артиста, он станет резидентом театра-кабаре Crave. Эта площадка известна своими эпатажными постановками с обнаженкой.

Первое выступление Киркорова запланировано на 30 апреля 2024 года. Не исключено, что в этот день зрители смогут оценить новую фигуру короля российской эстрады во всех ракурсах.

Источник: 7days.ru