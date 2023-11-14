Жена Прилучного похвасталась букетом и заговорила о второй беременности

Актриса Зепюр Брутян рассказала, что супруг Павел Прилучный в последнее время дарит ей букеты цветов розовых оттенков.
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По ее мнению, так Прилучный намекает ей на рождение дочери.
«Павел, сам того не замечая, дарит в последнее время розовые корзины с цветами, а я тот человек, который верит в знаки», — написала Брутян в соцсетях.
Многие ее подписчики решили, что актриса уже находится в положении и скоро подарит сыну Микаэлю сестренку.
Прилучный и Брутян поженились в 2022 году. В апреле нынешнего года у них родился сын. Недавно супруга звезды сериала «Мажор» показала подросшего сынишку, выложив забавное видео с ним.