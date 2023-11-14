Курбан Омаров опять потратился на молодую возлюбленную: Бородину так не баловал

Курбан Омаров и его девушка Валерия. Фото: соцсети

Валерия светится от счастья.

Бывший муж Ксении Бородиной продолжает осыпать дорогими презентами свою молодую возлюбленную. Бывшую жену Курбан так не баловал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, ранее бизнесмен уже радовал 22-летнюю Валерию очками за 28,5 тысяч рублей и драгоценностями за 9 млн рублей. Даже подарил ей дом в Дубае за 50 млн рублей и квадроцикл за миллион. 

Курбан Омаров и его девушка Валерия в новой шубе. Фото: соцсети

Но на этом сюрпризы не закончились. Не так давно Омаров опубликовал в соцсетях видео из магазина шуб. Валерия перемерила кучу моделей, но бизнесмен согласился приобрести только одну. Впрочем, девушка была рада и этому, она буквально светилась от счастья.

Курбан Омаров и его девушка Валерия примеряют шубы. Фото: соцсети

«После того, как Валерия одела Мухтара на воротник и спросила: «Ну, как мне идет?», я понял, что надо действовать. Теперь моя селедка под шубой», — сказал Омаров.

Курбан и сам надел шубку, но неизвестно, стал ли ее покупать. Стоимость нового подарка пока неизвестна, но, судя по тому, как бизнесмен благодарил бутик за скидку, покупка обошлась ему в кругленькую сумму.

Читайте также