Курбан Омаров опять потратился на молодую возлюбленную: Бородину так не баловал

«После того, как Валерия одела Мухтара на воротник и спросила: «Ну, как мне идет?», я понял, что надо действовать. Теперь моя селедка под шубой», — сказал Омаров.

Курбан и сам надел шубку, но неизвестно, стал ли ее покупать. Стоимость нового подарка пока неизвестна, но, судя по тому, как бизнесмен благодарил бутик за скидку, покупка обошлась ему в кругленькую сумму.