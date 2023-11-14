«Все проиграли»: Собчак осудила мужей за драку из-за ее любви

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Собчак подтвердила, что конфликт между артистами действительно был, и намекнула, что он произошел из-за «любви» к ней. Ксения заявила, что не приветствует физическое насилие, поскольку это, по ее мнению, показатель слабости человека.

«Не может быть победы в драке. Все проиграли. Считаю, что сила — в умении драться без кулаков», — отметила звезда в интервью с рэпером Моргенштерном*.

В таких драках, по словам Ксении Собчак, не может быть победителей. Она отметила, что любит Богомолова и считает его гениальным и талантливым человеком, а Виторгана назвала другом и потрясающим родителем для их сына Платона.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.