«Радовала по ночам»: Цыганова раскрыла правду о знакомстве с SHAMAN

Певица Вика Цыганова призналась, что была знакома с SHAMAN еще до его популярности. По ее словам, они часто созванивались по ночам и болтали обо всем на свете.

«Я с ним по ночам разговаривала, он очень радовался моим звонкам. Это реально, у меня есть переписка и даже голосовые...», - заявила она.

Потом, по словам Цыгановой, у Ярослава Дронова начался новый этап в жизни.

SHAMAN прославился песням «Встанем» и «Я русский», которые написал сам. Артист собирает стадионы, в нашей стране его обожают.

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