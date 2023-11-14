«Детям остался разрушенный дом, а имущество на миллиард — Коташенко!»: жены Градского снова сцепились

Бывшая жена Александра Градского Ольга продолжает настаивать, что имущество на миллиард рублей артиста досталось вдове Марине Коташенко. А ее дети якобы стали обладателями лишь разрушенного дома.

«Мы пытаемся из этого помещения в Козицком переулке сделать культурный центр, чтобы сюда люди приходили, проникались атмосферой», - рассказала женщина в программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

А Коташенко действительно проживает сейчас в шикарном особняке Градского в Московской области по Киевскому шоссе.

Женщина утверждает. Что ничего лишнего себе позволить не может, однако родственники певца в это не верят.

Суды между бывшими женами за наследство до сих пор продолжаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».