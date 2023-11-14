Ее сын — вылитый Филипп: журналисты раскрыли имя тайной «невесты» Киркорова

О личной жизни Филиппа Киркорова после развода с Аллой Пугачевой практически ничего не было известно. Но в последнее время певец в некоторых интервью намекал на то, что его сердце несвободно.

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Киркорова начали замечать на светских мероприятиях в компании эффектной блондинки. Это продюсер Татьяна Тур, которая считается одной из самых влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе.

«Судя по нежности, с которой король российской эстрады относится к красавице, у них все серьезно», — пишет издание «Утро.ру».

По его данным, в окружении артиста Татьяну прямо называют «невестой».

Кроме того, как утверждают журналисты, у нее есть сын, который «вылитый Филипп». Мальчик якобы похож на Киркорова больше, чем его собственные дети, Мартин и Алла-Виктория.