Машка из «Реальных пацанов» уехала из России

Звезда популярного сериала «Реальные пацаны» Мария Скорницкая стала участницей шоу «Новые звезды в Африке» (16+). Артистка улетела в ЮАР снимать новый сезон.

«Мне хотелось понять, на что я способна, как поведу себя в экстремальных ситуациях и справлюсь ли я с собой и с испытаниями…», - заявила Мария в соцсетях.

Скорницкая при этом призналась, что сначала боялась ехать на проект, так как боится жить в экстремальных условиях. Однако потом решила попытать свое счастье.

На ТНТ закончился сериал «Реальные пацаны». Продюсеры и режиссер решили поставить точку в истории Коляна и его друзей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».