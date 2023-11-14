«Каким бы ты ни был успешным!»: Костенко ответила на откровения Бузовой про абьюзера Тарасова

Новоявленная жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко косвенно прокомментировала откровенное интервью Ольги Бузовой, где певица назвала бывшего мужа тираном и абьюзером.

Подтверждать модель информацию не стала, не упустила шанс и съязвить.

«Каким бы ты ни был успешным — все без толку, если тебе некуда прийти, если в твоем гнездышке нет чувства безопасности, любви, верности, преданности, счастья и гармонии», - заявила она.

Костенко при этом ждет четвертого ребенка - мальчика. Периодически всплывают новости, что Тарасов странно обращается и с ней, заявив однажды, что легко может «всыпать леща».

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