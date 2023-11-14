Екатерина Гордон пришла в ужас от беседы с Меньшовой: «Жрала меня все интервью»

Российская телеведущая и адвокат Екатерина Гордон поделилась впечатлением, которое на нее произвела актриса Юлия Меньшова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

От интервью, которое у нее взяла 54-летняя Меньшова для своего YouTube-канала, у Гордон остались самые худшие воспоминания.

Она рассчитывала на милую беседу, но в итоге ей пришлось на протяжении всего разговора защищать свои честь и достоинство, как будто они находились в суде.

43-летняя адвокат была неприятно удивлена большим количеством провокационных вопросов, которые задавала Юлия, в том числе и о болезненном первом браке с телеведущим Александром Гордоном.

«И она меня все интервью жрала. Я всегда думала, что это такая добрая бабеха. Ничего подобного! Она злая, как трындец, просто», — рассказала звезда на YouTube-канале Fametime TV.