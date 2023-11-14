«Клава прекрасна»: Митя Фомин усыпал Коку комплиментами

Певица Клавдия Высокова на сцене не так давно, но уже добилась небывалых высот. Она выступает под псевдонимом Клава Кока, записала несколько хитов, а также успела посотрудничать с другими артистами, записав дуэты.

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Каждая минута у Клавы теперь расписана, она много гастролирует и едва находит время на личную жизнь. Исполнитель Митя Фомин признался сайту News.ru, что за Кокой интересно наблюдать, и с удовольствием это делает.

«Клава прекрасна. Она успешна, она во всех проектах. За ней интересно наблюдать, она обаятельна и сексуальна. Она с прекрасным чувством юмора», - оценил звезду исполнитель.

Кстати, недавно Клава Кока похвасталась роскошной квартирой, которую скрывала почти два года от публики. Сейчас она вовсю делает в ней ремонт, а заветные «квадраты» приобрела сама, безо всякой ипотеки. Скоро будет справлять новоселье в центре столицы, с видом на Москва-реку.