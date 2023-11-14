Константин Меладзе продает со скидкой роскошную виллу в Крыму

Продюсер Константин Меладзе, уехавший из страны в 2022 году, продолжает избавляться от недвижимости в России. Недавно был реализован роскошный особняк в Подмосковье, одновременно с ним музыкант пытался продать виллу в Крыму. Пока желающих не нашлось, поэтому Меладзе-старший поспешил дать скидку аж в 11 млн рублей реальному покупателю.

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Роскошная летняя резиденция Меладзе находится недалеко от Ялты, в поселке «Вилла роз». Это двухэтажный особняк с бассейном, который считается здесь одним из самых красивых. Расположен на 12 сотках, утопает в зелени, здесь же – декоративный пруд с рыбками, детская площадка.

«В доме расположен хамам, винная комната, спортзал, каминный зал, 5 спален, 6 санузлов, просторная гостиная, объединенная с кухней. На вилле имеется свой персонал, обслуживающий все системы дома и осуществляющий уборку территории, садовник, горничная», - приводит слова риелторов сайт kp.ru.

Изначально Меладзе хотел за виллу 300 млн рублей. Но продажа не пошла, и через два месяца хозяин скинул цену на 11 млн рублей. Сейчас продюсер, по слухам, живет в Италии, откуда после развода не так давно съехала Вера Брежнева. Об их разрыве она сообщила сама, когда объявила осенью про релиз нового альбома на украинском языке, который, мол, у нее повествует о «расставании и трансформации».