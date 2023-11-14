Виктория Боня впервые после пластики вышла в свет: сняла очки, постреляла новыми глазками

Светская львица и блогер Виктория Боня минувшим летом сделала себе пластическую операцию. Уж очень она захотела себе глаза как у Беллы Хадид и отправилась за мечтой в США, где оперирует звездный хирург. Лечь под нож она не побоялась, зато отражение в зеркале ее пугало. Поскольку реабилитационный период был длительный, ей пришлось носить темные очки и шляпу.
Однако накануне она отказалась от конспирации и предстала на публике во всей красе. Впервые она так отрыто явила свое новое лицо миру.
«Ой, я так волнуюсь. Сейчас покажу вам себя без очков. Поддержите меня! Переживаю до сих пор. Верхнюю губу пока не чувствую», - цитирует диву сайт kp.ru.
Виктория Боня. Фото: Иван Макеев /КП
Причем, сделала Боня это довольно ярко: выйдя на красную дорожку, она демонстративно сняла тяжелую ношу с глаз. Губы тоже претерпели изменения. Оказалось, что пока пациентка была под наркозом, эскулап проявил инициативу и подкорректировал объем.
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