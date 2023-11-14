Виктория Боня впервые после пластики вышла в свет: сняла очки, постреляла новыми глазками

Светская львица и блогер Виктория Боня минувшим летом сделала себе пластическую операцию. Уж очень она захотела себе глаза как у Беллы Хадид и отправилась за мечтой в США, где оперирует звездный хирург. Лечь под нож она не побоялась, зато отражение в зеркале ее пугало. Поскольку реабилитационный период был длительный, ей пришлось носить темные очки и шляпу.

Однако накануне она отказалась от конспирации и предстала на публике во всей красе. Впервые она так отрыто явила свое новое лицо миру.