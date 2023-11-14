Владимир Познер впервые вышел в свет после длительной паузы

89-летний журналист Владимир Познер неожиданно появился в Москве после своих гастролей в Дубае, где он вместе с Иваном Ургантом выступал перед местной публикой. Выходы в свет телеведущего за последние полтора года сильно сократились, даже циркулировали слухи о том, что он покинул Россию.
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Как бы то ни было, Познер вместе с третьей женой Надеждой Соловьевой пришел в кинотеатр «Октябрь», чтобы посмотреть премьеру фильма-оперы «Пиковая дама». Как сегодня выглядит мэтр журналистики и его супруга, показал сайт kp.ru. Пара не стала отказываться от фото и выглядела довольно счастливой.
Владимир Познер с женой Надеждой. Фото: Борис Кудрявов/КП
Добавим, что Познер исчез с Первого канала весной 2022 года. Он был ведущим авторской передачи «Познер», на которую приглашал звезд, политиков, спортсменов и других известных людей.