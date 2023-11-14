Митя Фомин высказался о вкладе Аллы Пугачевой, Бориса Гребенщикова* и Жанны Агузаровой в отечественную культуру

Певец Митя Фомин порассуждал о том, чье творчество внесло неоценимый вклад в российскую культуру. Он назвал сразу несколько имен звезд, творчество которых он считает сегодня заслуживающим уважения.

«Все проверяется временем. Особенно величина и степень величия. Если мы говорим о Гребенщикове*, Пугачевой и Агузаровой, то очевидно, что эти люди внесли неоценимый вклад в культуру. Я говорю только о музыкальной составляющей, которую эти люди оставили в сердцах и сознании людей», - объяснил News.ru Фомин.

Также исполнитель упомянул Александра Вертинского и Филиппа Киркорова.

Добавим, что Алла Пугачева и Борис Гребенщиков* в 2022 году эмигрировали из страны. Сегодня Примадонна живет уже на Кипре, а исполнитель хита «Город золотой» обосновался в Лондоне.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.