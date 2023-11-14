Общественник Худяков сообщил, что Пугачева и Галкин* эмигрируют в США

Алла Пугачева и Максим Галкин* на Кипре всего месяц, но уже скоро им вновь придется бежать в поисках нового пристанища. Об этом заявил общественник Роман Худяков. У себя в Telegram он сообщил, куда именно отправятся артисты.

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Худяков считает, что обстановка на Кипре может в любой момент накалиться, поскольку там давно неспокойно. И это вынудит звездное семейство бежать за океан. Они обоснуются в США, где Галкин*, оказывается, присматривал уже жилье. К тому же, там давно поселилась старшая дочка Примадонны Кристина Орбакайте с мужем, туда же ее сын Никита Пресняков бежал год назад.

«Максим Галкин подбирал варианты во время гастролей по США с местным риелтором, о чем тот отчитался», - уверяет Худяков.

Напомним, Пугачева недавно посетила Россию, попытавшись сделать это инкогнито. Она пересекла границу в Псковской области на автомобиле, а потом наведалась в Гряз, затем в Тверь и была такова.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.