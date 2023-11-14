Певица Zivert и группа Dabro бесплатно споют на Дворцовой площади в Петербурге

В Северной столице после трехлетнего перерыва готовятся к проведению Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября, в рамках него предусмотрен целый ряд различных акций для жителей и гостей Города на Неве.

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Так, сразу несколько музеев распахнут свои двери для посетителей бесплатно. В частности, главный корпус Эрмитажа будет работать все три дня до 21 часа, и сеансы после 18 часов станут безоплатными, сообщается на официальном сайте музея.

Стартует Форум 16 ноября большим праздничным концертом на Дворцовой площади. Попасть на него смогут не только участники культурного мероприятия, но и все желающие. На сцене выступят певица Zivert, группы Dabro и The Hatters. Начало мероприятия в 18 часов, сообщает сайта kp.ru.