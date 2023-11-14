Умер знаменитый советский актер и певец Иво Кууск

Скончался 86-летний советский актер и исполнитель Иво Кууск, сообщает эстонское издание ERR. Выдающийся тенор ушел из жизни 13 ноября, причина смерти не указывается.

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Лауреат премии Георга Отиса, народный артист Эстонской ССР сделал карьеру на сцене Таллинского театра оперы и балета «Эстония». Также он преподавал в Эстонской музыкальной академии.

Учиться классическому вокалу он начал в Таллинской государственной консерватории, затем продолжил обучение в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Он был задействован в таких постановках, как «Травиата», «Фауст», «Цыганский барон», «Евгений Онегин» и многих других.