Катя Лель объяснила, что означает «джага-джага» в ее хите «Мой мармеладный»

Певица Катя Лель объяснила смысл слова «джага-джага», которое есть в ее хите «Мой мармеладный». Этот трек сегодня переживает второе рождение на просторах TikTok, поскольку стал бешено популярным у иностранных пользователей. Блогеры снимают видеоролики в меховых шапках или шубах и пытаются попасть в слова.

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Лель в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, что же означает на самом деле фраза «джага-джага», которая использована в припеве. Певица сама изначально не понимала, что это за слова и в чем их смысл. Объяснил автор хита Макс Фадеев.

«Он спросил: «Ты не знаешь, что это такое? Это значит «Эй, как дела, все клево». Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. «Джага-джага» — это самое прекрасное, что есть на Земле», - поведала исполнительница.

Хит «Мой мармеладный» вышел еще в 2004 году. И очень скоро стал настолько популярным, что оказалась лидером российских хит-парадов.