Пропавшая Анжелика Варум объявилась за границей

Певица Анжелика Варум последнее время на публике не появляется. Также она практически не выступает в России, и поклонники теряются в догадках, где сегодня артистка. Особенно странно это выглядит на фоне бешеной популярности ее супруга, музыканта Леонида Агутина, на местной сцене.

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Оказывается, сейчас Варум находится за границей. Она отправилась в Казахстан, чтобы дать большой концерт в Астане вместе с мужем, и собрала аншлаг.

За время мероприятия певица сменила несколько образов, пишет kp.ru. Выглядит певица бодро – кто-то сфотографировал артистку около гримерки, правда, уже не в сценическом, а повседневном образе.