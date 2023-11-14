Саша Савельева засняла сына Кирилла Сафонова с планшетом: дает гаджеты только на час в день

Саша Савельева уже больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря шоу «Фабрика звезд». Певица исполняла хиты вместе с группой «Фабрика» и гастролировала регулярно. Но при этом ей удалось построить семью. Она счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. У пары подрастает сын Леон.

Пара живет в Израиле, но часто приезжает в Россию. Артистка скрывает лицо наследника, но порой публикует кадры с ним. Так как супруги с трудом смогли стать родителями общего малыша, они трепетно относятся к нему.