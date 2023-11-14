Саша Савельева засняла сына Кирилла Сафонова с планшетом: дает гаджеты только на час в день

Саша Савельева уже больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря шоу «Фабрика звезд». Певица исполняла хиты вместе с группой «Фабрика» и гастролировала регулярно. Но при этом ей удалось построить семью. Она счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. У пары подрастает сын Леон.
Пара живет в Израиле, но часто приезжает в Россию. Артистка скрывает лицо наследника, но порой публикует кадры с ним. Так как супруги с трудом смогли стать родителями общего малыша, они трепетно относятся к нему.
На этот раз Саша решила заснять наследника, когда они вместе ехали в автомобиле. Мальчик был в ярком пуховике и вязаной шапке. В руках Леона был планшет. Четырехлетний мальчик играл в игру. Певица решила сделать опрос, чтобы узнать, на сколько часов по времени родители дают своим детям сидеть с гаджетами. Сама артистка позволяет сыну брать планшет или телефон только на один час в день.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит наследник Сафонова. Многие даже смогли разглядеть его пухлые щеки и аккуратный носик. Леон эмоционально играл в игру. «Ну что за чудо», «Как быстро растет», «Он у вас такой самостоятельный», «Игра у него прям для снятия стресса», «Наверное очень похож на папу», «Какая вы хорошая мама», — стали писать пользователи Сети.