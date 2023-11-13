«Мне такая не нужна»: Кудрявцева рассказала, по каким критериям выбирала няню для своей пятилетней дочки

Также Кудрявцева подчеркнула, что самое главное для нее — чтобы ее ребенка не обижали хорошо к ней относились. Поэтому у нее банальные критерии к няне, которые она озвучила. По ее словам, женщина должна любить детей, быть чистоплотной и доброй. Более того, всему остальному телеведущая сама готова обучить. Лера отметила, что для нее идеал няни это Арина Родионова, которая растила поэта Александра Пушкина.

«И не дай Бог кто-то повысит на моего ребенка голос», — сказала 52-летняя знаменитость.

У нее нет страха, что дочка привяжется к няне. Она осознает, что из-за своей работы просто не может быть целый день с наследницей. При этом телеведущая считает, что из-за этого ее ребенок не должен быть обделен любовью.

«Я разрешаю няням говорить, что они любят Машу, ее гладить. Я говорю: "Пока мама на работе, дарите эту любовь". Пусть у моего ребенка любовь будет со всех сторон. У меня нет ревности. Я говорю: "Любите моего ребенка все"», — высказала свою позицию Лера в ток-шоу «Звезды сошлись».

Напомним, что от первого брака с Сергеем Ленюком у телеведущей есть сын Жан. Он давно стал взрослым и создал свою семью. Своей маме наследник уже подарил внука Льва, который родился в один год с малышкой Машей.