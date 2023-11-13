«Мне такая не нужна»: Кудрявцева рассказала, по каким критериям выбирала няню для своей пятилетней дочки

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести такие топовые программы, как «Секрет на миллион». Блондинка при этом успевает растить дочку Марию, которой пять лет. Ей помогает муж Игорь Макаров, который всегда готов сам забрать малышку из садика или отвести на занятия по танцам.
Но сама телеведущая не скрывает, что у нее есть няня, которую она наняла уже спустя три месяца после родов. А теперь у нее есть две помощницы, которые приглядывают за наследницей звезды.
По словам Леры, у нее нет завышенных требований к тем, кто будет приглядывать за Машей. Однако есть критерии, по которым она выбирает няню.
«Одна няня у меня с самого рождения – Леночка моя любимая, прекрасная. Вторая сейчас, кстати, уходит, потому что она уезжает. У меня был кастинг нянь, приходили человек 15. Я не знаю, откуда берутся такие няни, которые думают, что надо говорить: "Мы на Рублевке работаем". Боже упаси к себе няню с Рублевки. Мне такая няня не нужна. Там няни в норковых шубах, повара их кормят, личный водитель – там у няни отдельный персонал», — высказалась телеведущая.
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
Также Кудрявцева подчеркнула, что самое главное для нее — чтобы ее ребенка не обижали хорошо к ней относились. Поэтому у нее банальные критерии к няне, которые она озвучила. По ее словам, женщина должна любить детей, быть чистоплотной и доброй. Более того, всему остальному телеведущая сама готова обучить. Лера отметила, что для нее идеал няни это Арина Родионова, которая растила поэта Александра Пушкина.
«И не дай Бог кто-то повысит на моего ребенка голос», — сказала 52-летняя знаменитость.
У нее нет страха, что дочка привяжется к няне. Она осознает, что из-за своей работы просто не может быть целый день с наследницей. При этом телеведущая считает, что из-за этого ее ребенок не должен быть обделен любовью.
«Я разрешаю няням говорить, что они любят Машу, ее гладить. Я говорю: "Пока мама на работе, дарите эту любовь". Пусть у моего ребенка любовь будет со всех сторон. У меня нет ревности. Я говорю: "Любите моего ребенка все"», — высказала свою позицию Лера в ток-шоу «Звезды сошлись».
Напомним, что от первого брака с Сергеем Ленюком у телеведущей есть сын Жан. Он давно стал взрослым и создал свою семью. Своей маме наследник уже подарил внука Льва, который родился в один год с малышкой Машей.