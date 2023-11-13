«Стала похожа на Самойлову»: Виктория Боня после пластики показала свое лицо без макияжа и фильтров

Уже давно Виктория Боня живет в Монако. Она частая гостья на красных дорожках. Бывшая звезда «Дома-2» всегда уделяла много внимания внешности. В этом году у нее появился новый возлюбленный. Она вскоре захотела преобразиться. Светская львица сделала короткую стрижку, а также слетала в Лос-Анджелес, где ей сделали пластическую операцию.

По словам телеведущей, у нее теперь не просто подтянутое лицо, но и «лисьи глазки». Однако она до недавнего она скрывала результат преображения и постоянно носила темные очки.