«Стала похожа на Самойлову»: Виктория Боня после пластики показала свое лицо без макияжа и фильтров

Уже давно Виктория Боня живет в Монако. Она частая гостья на красных дорожках. Бывшая звезда «Дома-2» всегда уделяла много внимания внешности. В этом году у нее появился новый возлюбленный. Она вскоре захотела преобразиться. Светская львица сделала короткую стрижку, а также слетала в Лос-Анджелес, где ей сделали пластическую операцию.
По словам телеведущей, у нее теперь не просто подтянутое лицо, но и «лисьи глазки». Однако она до недавнего она скрывала результат преображения и постоянно носила темные очки.
13 ноября Боня все же решила больше не держать интригу. Она пришла к Ляйсан Утяшевой без очков. А позже показала, как выглядит без макияжа и фильтров. Светская львица красовалась на кухне в пижаме. Она продемонстрировала скулы и упругие щеки. Глаза стали более раскосые, а губы выглядят очень пухлыми.
Сама телеведущая призналась, что столкнулась с критикой. Она попросила не высказываться негативно о ее внешности еще около трех месяцев, так как у ее продолжается реабилитация.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«У меня сегодня сторис без купюр! Я впервые показала себя. Мне пишут: "Стала похожа на Самойлову", "Похожа на девушку Тимати", "Фу, какая страшная", "Красотка", "Было лучше", "Стало лучше". Сижу и думаю: Боже! Какая палитра сообщений.
Ребят, пожалейте меня пожалуйста. Дайте мне еще три месяца без комментариев. Лиц еще восстанавливается. Не заставляйте меня снова прятать лицо и носить очки», – высказалась звезда.
В этот же вечер Боня вышла в свет. Она отправилась на премию журнала THe Voice. Примечательно, что светская львица все же надела очки, но не прятала лицо. Телеведущая с радостью пообщалась с прессой.
К слову, сама она отметила, что увидев себя сразу подумала, что стала похожа на Борю Моисеева. Звезда переживает из-за отеков. Однако она стала увереннее в себе и теперь уже не собирается прятаться от людей.