News.ru сообщило, как сейчас живет Леонид Ярмольник: продолжает работать в России

Летом 2023 года появилась новая волна слухов, что якобы Ярмольник уехал. Он снова пояснил, что никуда не собирается уезжать, так как продолжает работать в театре «Современник» и принимает участие в постановках театра в Москве. Актер добавил, что в его графике также есть съемки в отечественном кино.

Не так давно Леонид Исаакович снялся в заключительном сезоне сериала «Мосгаз» для Первого канала. Съемки шли все лето. А также он сыграл царя в фильме «Летучий корабль». Эта картина должна выйти на экраны в марте 2024 года, пишет News.ru.

Напомним, что актер так много работает, так как у него есть долги. н долго занимался продюсированием кино и ранее признавался, что до сих пор за фильм «Стиляги» должен иyвесторам 5 миллион рублей. Ярмольник живет в Москве вместе с женой Оксаной Афанасьевой. Она зарабатывает тем, что создает коллекционные игрушки и куклы. Также она владеет собственной мастерской в центре столицы, где можно заниматься творчеством. Артист не скрывает, что часто ссорится с возлюбленной, но при этом они счастливы.