Ани Лорак уехала на море с возлюбленным Исааком Виджраком: без макияжа предстала на пляже

Ани Лорак большую часть жизни выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей после поездки на «Евровидение». Тогда артистка сдружилась с Филиппом Киркоровым. Он даже стал крестным папой ее дочки Софии.
А в 2022 году певица закрутила роман с тренером по йоге Исааком Виджраком. Примечательно, что ее избранник родом из Испании. Она уже привозила его в Москву и познакомила с родными, в том числе с наследницей от бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Теперь пара не расстается даже во время гастролей.
На этот раз Лорак решила устроить отпуск. Она поделилась кадрами с морского побережья. Певица сидела на песке и слушала свой новый трек с бойфрендом. Исаак мимикой лица демонстрировал, что ему нравится будущий хит своей избранницы.
А артистка сидела рядом. Она была без макияжа. Даже укладку звезда не стала делать, надев бейсболку. Она отметила, что скоро представит свое творение.
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На этот раз Лорак получила много комплиментов. Многие отметили, что певица сияет от счастья. Другие были сражены семейной идиллией. Исаак во всем поддерживает возлюбленную. Более того, он теперь устраивает тренировки для артистки, не жалея сил. В 45 лет певица держит себя в идеальной форме. Для выступлений она часто выбирает силуэтные наряды, которые подчеркивают фигуру. Артистка старается всегда выглядеть безупречно.