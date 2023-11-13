Ани Лорак уехала на море с возлюбленным Исааком Виджраком: без макияжа предстала на пляже

Ани Лорак большую часть жизни выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей после поездки на «Евровидение». Тогда артистка сдружилась с Филиппом Киркоровым. Он даже стал крестным папой ее дочки Софии.

А в 2022 году певица закрутила роман с тренером по йоге Исааком Виджраком. Примечательно, что ее избранник родом из Испании. Она уже привозила его в Москву и познакомила с родными, в том числе с наследницей от бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Теперь пара не расстается даже во время гастролей.