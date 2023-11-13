«Она надавила, угрожала, требовала»: сын Александра Градского заявил, что певец не хотел жениться на Марине Коташенко

«Марина очень специфический человек, мы долгое время прожили в одном пространстве, все это наблюдали. Марина сразу выстроила такую модель, в которой она нас игнорировала. Мы здоровались и прощались, чтобы просто разговаривать иногда. Нашим приоритетом в жизни было счастье отца, и мы с сестрой решили, что если он счастлив, не стоит нагнетать атмосферу. На самом деле, может быть, это было ошибкой», — также пояснил наследник композитора.

Также Даниил рассказал, что только когда Градский попал в больницу, они с сестрой узнали, что артист вступил в брак со своей избранницей. Однако он уверен, что папа не собирался играть никакую свадьбу.

«На Марине он не хотел жениться много лет и говорил об этом. Когда он подписался на этот брак за месяц до смерти, я сильно сомневаюсь, что осознавал, что делал. Предполагаю, она надавила, угрожала, требовала. Она понимала: ему остается недолго. Тем более, это выездной загс. О его женитьбе мы узнали за день до смерти — когда он отправился в реанимацию. Как только врач сказал, что это инсульт левого полушария мозга, Марина сразу развернулась и убежала. Нам сказали привезти все исследования из Лапино. Мы поехали в студию, оказалось, что там уже кто-то есть, там была Марина. Мы пытались дозвониться ей, попросили зайти, а сиделка сказала: "Марина стала уже женой, и она всем командует, она сказала никому не открывать"», — сказал в студии Даниил.

Он отметил, что очень переживал на папу вместе с сестрой. Они ждали, что Александр Борисович сможет встать на ноги и оправиться от случившегося. Марина, по его словам, в тот момент уже думала только о себе и даже успела забрать ценности и деньги из квартиры композитора. Даниил еще и винит жену отца в его смерти. Он общался с экспертами и уверен, что если бы Градскому с утра вызвали скорую, то его можно было бы спасти.