Борщева рассказала о предательстве Шаляпина в шоу «Звезды в Африке»: тайком перешел в другую коалицию

Этой осень зрители канала ТНТ наблюдают за развитиями в шоу «Новые звезды в Африке», которое ведет Ольга Бузова. В этом сезоне среди участников оказались Оскар Кучера, Евгения Искандарова, Александр Пташенчук и другие звезды. Появление на съемках Прохора Шаляпина сначала всех обрадовало, хоть он и утверждал, что во время испытаний на еду на него лучше не расчитывать.

Однако в первый день певец метался между двух коалиций, которые сложились в лагере. Он так долго тянул с ответом, к кому примкнул, что вывел их себя Оскара. Затаил на него обиду и Пташенчук, так как из-за поступка артиста на испытание на вылет пошел Михаил Стогниенко. Он проиграл и покинул проект.