Борщева рассказала о предательстве Шаляпина в шоу «Звезды в Африке»: тайком перешел в другую коалицию

Этой осень зрители канала ТНТ наблюдают за развитиями в шоу «Новые звезды в Африке», которое ведет Ольга Бузова. В этом сезоне среди участников оказались Оскар Кучера, Евгения Искандарова, Александр Пташенчук и другие звезды. Появление на съемках Прохора Шаляпина сначала всех обрадовало, хоть он и утверждал, что во время испытаний на еду на него лучше не расчитывать.
Однако в первый день певец метался между двух коалиций, которые сложились в лагере. Он так долго тянул с ответом, к кому примкнул, что вывел их себя Оскара. Затаил на него обиду и Пташенчук, так как из-за поступка артиста на испытание на вылет пошел Михаил Стогниенко. Он проиграл и покинул проект.
И уже к девятому выпуску шоу Прохор был уверен, что его захотят убрать с проекта. Он пошел к участникам коалиции соперников. Евгения Искандарова пообещала ему, что он не вылетит в ближайшее время, если будет голосовать так, как его попросят. Артист дал свое согласие, но решил не говорить бывшим союзникам, что перешел в другую команду. На него накричал Кучера, которому не понравилось, что Шаляпин не дает четкого ответа, как будет голосовать.
На церемонии голосования была напряженная атмосфера. Казалось, что певец отправится на испытание с Оскаром. Однако итог многих удивил. Бороться за место в шоу отправились Оскар и Елена Борщева.
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Участники шоу «Звезды в Африке». Фото: соцсети
Звезда Comedy Woman смогла остаться в проекте. Однако теперь она посмотрела выпуск и поделилась своими впечатлениями. Она не стала утаивать и призналась, что предательство Прохора «выбило ее из колеи». Но актриса понимает, что все происходящее на шоу подталкивает участников играть только за себя.
«Мне снова пришлось идти на испытание со «своим», снова чувства противоречивые… Но я все равно рада, что продолжаю участие в шоу!» — сказала Борщева.
Она напомнила, что почти в начале проекте на испытании сошлась с Линой Джебисашвили, с которой на тот момент уже успела подружиться. Ей было сложно с ней соперничать, а также сам конкурс на посчитала несправедливым, так как у них разное телосложение и вес.
Также Елена отметила, что была обижена на Искандарову, так как думала, что именно она переманила в команду Шаляпина. Однако теперь ей стало очевидно, что это не так. Константин Маласаев придумал это, а Пташенчук его поддержал.