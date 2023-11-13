Ирина Пегова показала свою 17-летнюю дочку от Дмитрия Орлова: копия мамы, только брюнетка

Ирина Пегова уже давно стала известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие зрители ее любят за роль в сериале «Акушерка». А вот о личной жизни она редко говорит. От Дмитрия Орлова, с которым артистка была в браке до 2011 года, у нее есть дочка Татьяна.

В этом году ей исполнилось 17 лет. Обычно звезда зачастую берет наследницу с собой в путешествия. Так как у Ирины много съемок, она старается свободное время уделять своей дочке.