Ирина Пегова показала свою 17-летнюю дочку от Дмитрия Орлова: копия мамы, только брюнетка

Ирина Пегова уже давно стала известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие зрители ее любят за роль в сериале «Акушерка». А вот о личной жизни она редко говорит. От Дмитрия Орлова, с которым артистка была в браке до 2011 года, у нее есть дочка Татьяна.
В этом году ей исполнилось 17 лет. Обычно звезда зачастую берет наследницу с собой в путешествия. Так как у Ирины много съемок, она старается свободное время уделять своей дочке.
На этот раз Ирина поделилась новым фото с наследницей от Орлова. Она засняла ее в автомобиле. Татьяна была в джемпере горчичного цвета и очках с квадратной оправой. Актриса не скрыла своего умиления.
«Мое чудо», – написала артистка.
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Татьяна Орлова. Фото: соцсети
Поклонники были восхищены тем, как выглядит дочка знаменитости. Она стала настоящей копией мамы, только с темными волосами. К слову, Ирина меняла свой цвет волос. Ряди роли она представала в образе брюнетки. Однако фанатки считают, что Пеговой идет быть блондинкой. А вот ее наследница получила много комплиментов.
«Какая хорошенькая», «Когда тест ДНК не нужен», «Прям вылитая мама, но темненькая», «Ну что за красотка выросла», «Уже невеста», «Таня так быстро выросла», «Мамино обаяние не отнять», — стали писать в Сети подписчики.