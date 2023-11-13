«Я впервые показываю две половинки лица!»: Виктория Боня после пластики приехала на шоу к Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки и стала телеведущей. Много лет она вела шоу «Танцы», а теперь у нее даже есть свой проект под названием «Дерзкая готовка». Жена Павла Воли зовет на свою кухню знаменитостей. На этот раз в Москву прилетела Виктория Боня.

Не так давно она летала в США, где сделала пластику лица. 43-летняя экс-звезда «Дома-2» скрывала больше месяца результат преображения. И теперь на съемках кулинарного шоу она похвасталась тем, как выглядит.