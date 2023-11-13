«Я впервые показываю две половинки лица!»: Виктория Боня после пластики приехала на шоу к Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева уже давно завершила карьеру художественной гимнастки и стала телеведущей. Много лет она вела шоу «Танцы», а теперь у нее даже есть свой проект под названием «Дерзкая готовка». Жена Павла Воли зовет на свою кухню знаменитостей. На этот раз в Москву прилетела Виктория Боня.
Не так давно она летала в США, где сделала пластику лица. 43-летняя экс-звезда «Дома-2» скрывала больше месяца результат преображения. И теперь на съемках кулинарного шоу она похвасталась тем, как выглядит.
Если первое время Боня переживала. Из-за отеков она не могла понять, насколько хорошо получились «лисьи глазки». Но теперь телеведущая обрела уверенность в себе. Перед Ляйсан она предстала в черных джинсах скинни и футболке оверсай.
«Выхожу к вам уже в новой версии себя», — сказала Виктория.
«Я впервые показываю две половинки лица одновременно! Я так стеснялась! Так переживала. Еще чуть-чуть есть отеки! Я напоминаю себе Бориса Моисеева в последние 10 лет» – пояснила она.
«Какая красивая, боже! А что ты переживала? Отеки, они тебе идут», – ответила Утяшева.
Виктория Боня и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Потом они вместе сняли видео. Жена Воли показала свой шпагат на кухне. А вот Боня качала руки с помощью гантели. Они дали понять, что скоро выйдет новый выпуск «Дерзкой готовки», где жительница Монако расскажет много интересного о себе.
Поклонники при этом не перестают обсуждать внешность Виктории. Одни восхищаются ее смелостью, а другие уверены, что она только испортила свою внешность и теперь выглядит хуже, чем раньше.