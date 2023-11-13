Олимпийские призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов ушли из фигурного катания

Фигуристка Евгения Тарасова и ее партнер по льду Владимир Морозов объявили о своем решении завершить спортивную карьеру.
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За годы работы дуэт спортсменов принес России множество наград. Среди них серебро в 2018 году в Пхенчхане в командных соревнованиях. А также серебряная медаль на Олимпийских играх 2022 года, прошедших в Пекине.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Global Look Press
«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — сказал Владимир Морозов.
О своих дальнейших планах спортсмены пока не сообщают. Их бывший тренер Нина Мозер поддержала решение ребят и пожелала им удачи в будущих начинаниях.
Источник: подкаст «Произвольная программа» в эфире Первого канала.