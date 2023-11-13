Сын режиссера Александра Митты рассказал о состоянии попавшего в больницу отца

Он опроверг слухи, что у артиста был инсульт. Родственник режиссера отметил, что у его отца просто обострились хронические заболевания и тут нечему удивляться, так как Митта находится в преклонном возрасте.

«У него плановое лечение — надо проверяться, контролировать… У него нет ничего экстраординарного, чего симптоматически не было до этого. Сейчас какие-то процессы, которые надо контролировать. Человеку 90 лет — речь не идет о каком-то юном артисте или режиссере. В этом возрасте люди болеют – у них происходят перепады со здоровьем и так далее. Почему это вызывает такой безумный ажиотаж?» – заявил Евгений, пишет KP.ru.

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Напомним, что минувшим летом также в СМИ писали, что Александр Наумович был госпитализирован с гидроцефалией. Но этот факт тогда опроверг его сына. Также отметим, что здоровье артиста стало пошатываться в 2022 году. Тогда он умерла его любимая жена Лилия Майорова.