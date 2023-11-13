Ольга Орлова отмечает 46-летие: подруги устроили для нее домашнюю сюрприз-вечеринку

Ольга Орлова долгое время выступала в составе группы «Блестящие». Потом она стала ведущей шоу «Дом-2». Популярность блондинки только растет. А 13 ноября она отмечает свой день рождения. Для нее друзья подготовили сюрприз. Когда именинница спустилась на первый этаж в своем доме, она увидела подруг, которые зажгли свечки на торте и украсили комнату воздушными шариками золотого цвета.

Звезда получила цветы и подарки. Ее день начался с улыбок и танцев.