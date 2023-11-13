Ольга Орлова отмечает 46-летие: подруги устроили для нее домашнюю сюрприз-вечеринку

Ольга Орлова долгое время выступала в составе группы «Блестящие». Потом она стала ведущей шоу «Дом-2». Популярность блондинки только растет. А 13 ноября она отмечает свой день рождения. Для нее друзья подготовили сюрприз. Когда именинница спустилась на первый этаж в своем доме, она увидела подруг, которые зажгли свечки на торте и украсили комнату воздушными шариками золотого цвета.
Звезда получила цветы и подарки. Ее день начался с улыбок и танцев.
Потом артистка взяла на руки дочку Анну, которой всего девять месяцев. Малышка была в юбке с блестками, футболке и мягким ободком на голове. Она с радостью разглядывала шарики и пыталась за них ухватиться. Орлова е стала наряжаться, оставшись в розовом костюме и мягких тапочках. Она собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.
«Мои года – мое богатство!» – написала звезда.
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Многие поклонники восхитились тем, как Ольга выглядит в 46 лет. Также друзья и коллеги присоединились к поздравлениям в соцсети. «Оля , с твоим днем !Ты очень цельный человек, верный друг, красивая женщина и хорошая мать! Обнимаю», – написала Екатерина Стриженова. «С днем рождения, красотка! Будь счастлива», – присоединилась актриса Наталья Рудова.
А вот Ксения Бородина даже приехала к ней в гости. Они дружат много лета, а также звезда стала крестной мамой малышки Анны.