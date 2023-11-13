Бузова рассказала, как Тарасов наказывал ее за опоздания: мог молчать много дней

Обычно Ольга Бузова дает одно большое интервью раз в году. На этот раз поговорить с артисткой посчастливилось Надежде Стрелец. Ольга была как никогда откровенна. Она рассказала много нового о своей жизни с футболистом Дмитрием Тарасовым.

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Напомним, брак артистки и спортсмена продлился всего 4 года. Они расстались в 2016 году. Разрыв был очень болезненным для Ольги. Поэтому она часто возвращается к этой теме.

В последнем интервью Бузова дала понять, что Тарасов был абьюзером. Артистка вспомнила, как бывший муж настаивал на том, чтобы она сама готовила ужин. При этом Ольга тоже работала весь день и, чтобы порадовать супруга борщом или шарлоткой, часто жертвовала сном.

Кроме того, певица рассказала, что футболист ее страшно ревновал. Однажды, когда ей предстояло станцевать в паре с Андреем Карповым, Тарасов написал Ольге сообщение, чтобы партнер ее не трогал и не обнимал.

За опоздания супруг тоже морально наказывал Ольгу. Мог молчать несколько дней, зная, что ей от этого не очень комфортно.

«Я приходила домой в 11. Если я опаздывала на 5 минут, он мог со мной даже не общаться несколько дней. Доводить меня до состояния реального расстройства…», — поделилась Ольга.

Впрочем, Бузова признает, что тоже в этих отношениях часто изводила партнера своими истериками. Но при этом она считает, что это была настоящая любовь.

Источник: YouTube-канал «Стрелец-молодец»