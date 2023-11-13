Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта ради пиара

Отар Кушанашвили много лет работает на телевидении. Он не раз оказывался в скандальных ситуациях. А 12 ноября вечером его госпитализировали. Он находился в ресторане в Москве, когда телеведущему стало плохо. Отмечалось, что у него случился инфаркт миокарда.

Однако уже несколько часов спустя журналист снял видео, на котором заявил, что с его здоровьем все в порядке. Он был эмоционален и не пытался сдерживать нецензурную брань. Звезда заявил, что находится в ярости и накажет тех, кто про него распускает ложные слухи.

13 ноября россияне попросили Генпрокуратуру РФ проверить Отара на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради пиара, пишет Mash.