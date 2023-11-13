Галкин* показал повзрослевшую дочку Пугачевой Лизу на Кипре: длинноволосая блондинка в модных джинсах

Алла Пугачева уже давно является легендарной певицей. Она теперь уже не дает концерты, так как вышла на пенсию. А в 2022 году артистка покинула Россию. Больше года она прожила в Израиле. Там Примадонна успела даже пристроить в школу двойняшек Лизу и Гарри. Но этой осенью они снова переехали. теперь певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* живет на Кипре, где к нее есть вилла прямо на морском побережье.
И недавно звезда не выдержала и высказалась в адрес хейтеров, которые обвиняют ее во всех грехах, критикуют ее внешность и ее путешествия. Она напомнила, что выполнила свой долг и заработала деньги, поэтому теперь наслаждается жизнью. А 13 ноября Галкин* выложил фото, сделанное на вилле. Он показал подросшую дочку Лизу.
На фото наследница Примадонны сидела на диване в гостиной. В доме стены оказались белого цвета, а также все выдержано в дизайне в стиле минимализм. Лиза сидела на диване. Она была облачена в модные джинсы с вышивкой и рубашку современного кроя. Девочка распустила свои длинные волосы. Она продемонстрировала свою лучезарную улыбку папе.
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Лиза Галкина. Фото: соцсети звезды
На этот раз комментарии к посту юморист отключил. Однако поклонники все равно стало обсуждать фото в Сети. Многие восхитились тем, как выглядит 10-летняя наследница Пугачевой. Фанаты отметили, что она унаследовала мамино обаяние и красоту.
Напомним, что после переезда детям супругов пришлось перейти на ново обучение. На Кипре они могут ходить в государственную школу, так как имеют гражданство этой страны. Но также двойняшки Лиза и Гарри могут ходить в частную школу. Ранее эксперты выяснили, что обучение там для них будет гораздо дешевле, чем в престижной школе, которая находится недалеко от деревни Грязь в России, где они учились раньше.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.