Галкин* показал повзрослевшую дочку Пугачевой Лизу на Кипре: длинноволосая блондинка в модных джинсах

Алла Пугачева уже давно является легендарной певицей. Она теперь уже не дает концерты, так как вышла на пенсию. А в 2022 году артистка покинула Россию. Больше года она прожила в Израиле. Там Примадонна успела даже пристроить в школу двойняшек Лизу и Гарри. Но этой осенью они снова переехали. теперь певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* живет на Кипре, где к нее есть вилла прямо на морском побережье.

И недавно звезда не выдержала и высказалась в адрес хейтеров, которые обвиняют ее во всех грехах, критикуют ее внешность и ее путешествия. Она напомнила, что выполнила свой долг и заработала деньги, поэтому теперь наслаждается жизнью. А 13 ноября Галкин* выложил фото, сделанное на вилле. Он показал подросшую дочку Лизу.