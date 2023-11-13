Певец Шарлот, который сбежал из России в Армению, просит денег, чтобы вернуться

Эдуард Шарлот. Фото: кадр из клипа «Щека на щеку»

Ранее музыкант сжег паспорт гражданина РФ.

Российский музыкант Эдуард Шарлот, который хотел начать новую жизнь за пределами родины, находится в бедственном положении в Армении. Об этом молодой человек сообщил в соцсетях. 

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Певец Шарлот просит денег на билет. Фото: кадр видео из соцсетей.

Он сказал, что  все осознал и планирует развивать свой талант в России. Парень заявил, что очень хочет вернуться прямо сейчас, но не располагает нужной суммой. Эдуард попросил всех неравнодушных скинуться ему на билет и даже оставил на своей странице номер карты.

«Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну. Мне понадобится денежная масса, небольшая, буквально на билет», — сказал Шарлот.

Подписчики удивились таким заявлениям, ведь ранее Шарлот демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Заявляя, что никогда не вернется.

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