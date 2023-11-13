Василий Ливанов о переезде Пугачевой и других артистов: «Это не люди, это мусор!»

Народный артист Василий Ливанов, который в свое время прославился ролью Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в одном из своих последних интервью высказался об уехавших за границу артистах.

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По словам Василия Борисовича, он не понимает, как можно было поступить так со своей родиной. Он осудил Аллу Пугачеву и всех остальных, кто сбежал за рубеж.

«Я не хочу даже разговаривать о Пугачевой. Мне абсолютно наплевать на нее. Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки — это не люди, это мусор!», — прокомментировал ситуацию Ливанов.

Актер отметил, что он часто бывал в заграничных командировках. Его неоднократно приглашали остаться в разных странах, но у него даже мысли такой не было. Потому что он всегда четко понимал, что Россия является его домом и другой ему не нужен.

Источник: aif.ru