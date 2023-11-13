Прибыло пополнение: SHAMAN назвал Пугачеву своей поклонницей

Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей.

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На днях народная артистка СССР опубликовала большой пост в соцсетях. Она дала жесткий отпор своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками», а также упомянула SHAMAN, который 10 лет назад участвовал в конкурсе «Фактор А». Пугачева тогда входила в состав жюри.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите», — написала певица.

SHAMAN в беседе с изданием «Газета.Ru» прокомментировал высказывание Примадонны.