Роза Сябитова придумала, как устроить личную жизнь Ольги Бузовой

На днях телесваха Роза Сябитова стала гостьей передачи «Шоу Воли». Ведущая дала интервью, в котором поделилась своими наблюдениями за личной жизнью артистов.

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Роза Раифовна отметила, что главной ее печалью является Ольга Бузова. Напомним, артистка развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым еще в 2016 году и с тех пор ей не очень везет в любовном вопросе.

Сябитова уверена, что на личном фронте у Бузовой не складывается из-за ее чрезмерной занятости. Она уверена, что Ольге стоит разгрузить свой график, и женихи сразу же выстроятся в очередь. Ведь Бузова, по словам телесвахи, умница и красавица.

«Оленька, хорош по Африке ездить, там точно российского мужика не найдешь», — посоветовала Сябитова.

Источник: передача «Шоу Воли».