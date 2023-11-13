Почти 100 килограммов: Анфиса Чехова вспомнила, как растолстела за месяц жизни в Грузии

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что после рождения сына Соломона в 2012 году сильно растолстела и из-за этого начала комплексовать и боялась показываться на людях.

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Чехова рассказала, что была в декрете и уехала в Грузию с мужем Гурамом Баблишвили. В этой стране она поправилась сразу на 10 килограммов за месяц.

Звезда весила почти центнер, потому что гостеприимные родственники супруга кормили ее от души.

«Там нечего делать, кроме как есть. Каждый день застолья. Гуляла, сидела дома, только есть и оставалось. Я весила 99 килограммов. Я была настолько большой, что мне не нравилось показываться людям», — заявила телезвезда во время интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

Привести вес в норму Анфиса Чехова смогла, когда полностью изменила свой рацион и начала заниматься йогой.