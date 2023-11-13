Промоутер назвал имена артистов, которые заменят Аллу Пугачеву на корпоративах

Несмотря на слухи, которые появились после визита Пугачевой на родину, примадонна выступать на новогодних корпоративах в России не намерена. Об этом сообщают столичные промоутеры, которые раньше сотрудничали с артисткой.

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Но публика все-таки не останется без праздника. Вместо Аллы Борисовны предлагают рассмотреть других артистов. Например, Ирину Аллегрову. Которая ушла со сцены, но все еще готова работать на частных мероприятиях.