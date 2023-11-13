Промоутер назвал имена артистов, которые заменят Аллу Пугачеву на корпоративах

Несмотря на слухи, которые появились после визита Пугачевой на родину, примадонна выступать на новогодних корпоративах в России не намерена. Об этом сообщают столичные промоутеры, которые раньше сотрудничали с артисткой.
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Но публика все-таки не останется без праздника. Вместо Аллы Борисовны предлагают рассмотреть других артистов. Например, Ирину Аллегрову. Которая ушла со сцены, но все еще готова работать на частных мероприятиях.
Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press
Кроме того, к новогодним мероприятиям готова и Лолита Милявская. Специалисты полагают, что она тоже сможет подхватить публику, которая заинтересована в Пугачевой.
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press
«Сейчас возможна Ирина Аллегрова – ее гонорары начинаются от 15 миллионов. Лолита Милявская была бы вам интересна – такого же формата артистка…» — предложил альтернативу промоутер.
Источник: aif.ru