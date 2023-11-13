Поплавская раскритиковала Пугачеву за ее слова о жертвах во имя народа: «Все было выставлено на показ»

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Покинувшая родину Примадонна опубликовала в соцсетях пространный пост, в котором, в частности, отметила, что «полвека, несмотря на болезни, бежала и делала все, чтобы зрители были счастливы».

Поплавская обвинила певицу во лжи. Она заявила, что Пугачева всегда без всяческого стеснения демонстрировала свою личную жизнь.

«Все было выставлено на показ! "Я пожертвовала личной жизнью и своим здоровьем". Но забыла, как это было на самом деле. Не надо нас переубеждать, что все было "не так". Песни, которые она пела, написала не она, их вложили ей в рот», — подчеркнула Яна Поплавская в своем телеграм-канале.

Она также высказала мнение, что обращение певицы — «глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял, и считает, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно».

По словам актрисы, Алле Пугачевой нужно успокоиться и принять как данность тот факт, что ее последние поступки и слова вызвали лишь негативную реакцию у российского народа.