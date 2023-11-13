Крестница Аллы Пугачевой заявила, что хочет прославиться

Крестница Аллы Пугачевой Алина Галкина заявила, что хочет быть знаменитостью. Девушке сейчас 18 лет, она является студенткой МГИМО. И, похоже, Алина всерьез планирует стать такой же узнаваемой, как ее дядя Максим Галкин* и его супруга Алла Пугачева.
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О своих планах на будущее дочь старшего брата известного юмориста сообщила на YouTube-канале. В одном из роликов Алина заявила, что у нее есть четкий план того, как достичь желаемого успеха.
Алина Галкина. Фото: соцсети
«Я ноунейм, но хочу стать популярной…Как это сделать? Суть моего ролика в том, что я собрала список звезд, блогеров, которым буду писать и просить сделать коллаборацию — совместные видосики, встречи», — поделилась Алина.
В общем, девушка решительно настроена. Она считает, что нее есть все шансы стать узнаваемым блогером. К слову, Алина занимается конным спортом и часто путешествуют. Жизнь у нее насыщенная, есть о чем рассказать.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.