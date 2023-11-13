Крестница Аллы Пугачевой заявила, что хочет прославиться

Крестница Аллы Пугачевой Алина Галкина заявила, что хочет быть знаменитостью. Девушке сейчас 18 лет, она является студенткой МГИМО. И, похоже, Алина всерьез планирует стать такой же узнаваемой, как ее дядя Максим Галкин* и его супруга Алла Пугачева.

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О своих планах на будущее дочь старшего брата известного юмориста сообщила на YouTube-канале. В одном из роликов Алина заявила, что у нее есть четкий план того, как достичь желаемого успеха.