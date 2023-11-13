Внебрачный сын Жени Белоусова спустя 26 лет потребовал наследство

Спустя 26 лет после смерти Жени Белоусова объявился его внебрачный сын Роман. Молодой человек потребовал половину наследства у своих новоявленных родственников. Ему приглянулась квартира в Москве.
Однако адвокат считает шансов у Романа нет. В течение трех лет после ухода Белоусова надо было вступать в наследство официально. А теперь уже и говорить не о чем.
«Я видела заявление, они действительно обратились к нотариусу с оспариванием наследственного имущества», - заявила адвокат Маргарита Гаврилова.
Роман также хочет отсудить авторские права на песни отца, получая один раз в квартал хорошие гонорары.
Женя Белоусов, напомним, скончался в 1997 году в НИИ имени Склифосовского. Перед смертью артист увлекался алкоголем.
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