Внебрачный сын Жени Белоусова спустя 26 лет потребовал наследство

Спустя 26 лет после смерти Жени Белоусова объявился его внебрачный сын Роман. Молодой человек потребовал половину наследства у своих новоявленных родственников. Ему приглянулась квартира в Москве.

Однако адвокат считает шансов у Романа нет. В течение трех лет после ухода Белоусова надо было вступать в наследство официально. А теперь уже и говорить не о чем.

«Я видела заявление, они действительно обратились к нотариусу с оспариванием наследственного имущества», - заявила адвокат Маргарита Гаврилова.

Роман также хочет отсудить авторские права на песни отца, получая один раз в квартал хорошие гонорары.

Женя Белоусов, напомним, скончался в 1997 году в НИИ имени Склифосовского. Перед смертью артист увлекался алкоголем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».