Собчак рассказала, как страдала от приступов ревности: «Я глубоко больной человек»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, нашедшая свое счастье в браке с режиссером Константином Богомоловым, заявила, что в юности страдала от приступов ревности.

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Собчак рассказала об одном из таких случаев, который произошел, когда она жила в Санкт-Петербурге.

Ксения заподозрила своего молодого человека в том, что он ее обманывает, и отправилась искать его. В какой-то момент она обнаружила автомобиль возлюбленного возле стриптиз-клуба.

«Захожу в этот клуб, вижу, как он сидит, какие-то телки на нем танцуют. Ты не поверишь, в этот момент я испытала не боль, а прямо радость, что я его застукала. В этот момент я поняла, что я глубоко больной человек, это правда», — призналась журналистка в интервью на Youtube-канале MORGENSHTERN*.

Журналистка отметила, что с того времени «занимается головой», поэтому сейчас справляется с такими негативными чувствами.

*Рэпер Моргенштерн включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.